Schweiz verlangt Auslieferung von Top-Drogendealer

Beamte der spanischen Nationalpolizei haben auf Mallorca einen mutmaßlichen Drogenhändler festgesetzt, der von der Schweiz mit einem internationalen Haftbefehl gesucht wird. Der 30-jährige Dominikaner mit spanischer Staatsangehörigkeit werde sehr schwerer Verbrechen in diesem Bereich beschuldigt, hieß es in einer am Donnerstag verbreiteten Pressemitteilung. Es gehe um mehrere Kilogramm beschlagnahmte Drogen.

Der mutmaßliche Drogenhändler ist wegen diverser Delikte polizeibekannt, seine Komplizin werde auf Mallorca "Mini-Paca" genannt. Bei der "Paca" handelt es sich um eine auf der Insel allseits bekannte Chefin eines Drogenclans, die in Spanien schon lange Zeit im Gefängnis saß und erst jüngst zu drei weiteren Jahren verurteilt worden war.

Spanien muss nun darüber entscheiden, ob der Festgenommene an die Schweiz ausgeliefert wird. Da er die spanische Staatsangehörigkeit hat, könnte sich das schwierig gestalten. (it)