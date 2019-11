Stadt Palma kündigt Härte gegen E-Scooter-Sünder an

Die Stadt Palma de Mallorca hat die Lokalpolizei öffentlich angewiesen, E-Scooter-Sünder konsequent zu verfolgen. Sicherheitsdezernentin Joana Maria Adrover äußerte am Freitag vor der Presse, dass es von nun an täglich an bestimmten Stellen der Stadt Kontrollen geben werde.

Bereits Anfang November hätte die Polizei härter gegen Nutzer von E-Scootern oder ähnlichen Gefährten vorgehen sollen, um eine neue Verordnung durchzusetzen. Doch dies geschah offenbar nicht. Das Regelwerk gilt schon seit mehreren Monaten, doch die Polizei hatte bislang noch nicht durchgegriffen. Erst seit September gibt es gezielte Kontrollen von E-Scooter-Nutzern, doch Bußgelder wurden noch nicht in großer Zahl verhängt.

Die elektrischen Gefährte kommen immer mehr in Mode, doch in Palma passiert es immer wieder, dass solche Verkehrsteilnehmer Fußgänger beispielsweise anrempeln und nicht belangt werden. (it)