TV-Tipp: Die verliebte Bella muss ihrem Chef helfen

Es soll ja tatsächlich Leute geben, die sich die Mallorca-Liebeskomödie „Bella und der Feigenbaum” mit Christine Neubauer noch nicht angesehen haben. Daher hat der BR den Film aus dem Jahr 2013 am Samstag, 16. November, um 22 Uhr mal wieder im Programm.

Die Sprechstundenhilfe Bella Sommer (Neubauer) ist verliebt in ihren Chef, den Zahnarzt Dr. Jonas Berger (Oliver Stokowski). Der ahnt aber nichts davon. Eines schönen Tages jedoch tritt er an sie heran: Weil seine aktuelle Freundin, die attraktive, gerade mal halb so alte Medizinstudentin Jasmin Kramer (Lisa Ivana Brühlmann) keine „Zweitfrau” eines angeblich verheirateten Mannes sein will, hat sich der umtriebige Doktor in ein folgenschweres Lügengespinst verstrickt.

Nun braucht er eine Frau, die für ihn seine in Scheidung begriffene Gattin mimt, um Jasmin wieder friedlich zu stimmen. Da kommt natürlich nur eine infrage: Bella ...