Palmas Stadtbusse werden für Urlauber teurer

Palmas Verkehrbsteirbe EMT haben eine Erhöhung des Einzelfahrpreises im Busnetz der Balearen-Hauptstadt beschlossen. Dadurch wird der Fahrpreis von 1,50 Euro auf 2 Euro steigen. Das wurde am Freitag vom Vorstand der EMT bekannt gegeben. Die Erhöhung wird erst im nächsten Jahr in Kraft treten.

Gleichzeitig stellte der Vorstand klar, dass der Fahrpreis für Einwohner, die im Besitz der Bürgerkarte "Tarjeta Ciudadana" sind und derzeit für die Einzelfahrt zwischen 0,45 und 0,80 Euro bezahlen, nicht angehoben wird.

Der Preis für Einzelfahrscheine wurde seit acht Jahren nicht mehr angepasst, meldet die Stadt in einer Presseerklärung. Die Linien mit den meisten Einzelfahrschein-Käufern seien die 3 (Es Pont d'Inca-Illetes), die 15 (Playa de Palma-Stadtzentrum) sowie die 23 (Stadtzentrum-Arenal-Cala Blava) und 25 (Stadtzentrum-Playa de Palma via Autobahn), also jene Verbindungen, auf denen viele Urlauber ohne "Tarjeta Cidadana" unterwegs sind. (cze)