Ryanair-Gast fühlte sich vor Mallorca-Flug "misshandelt"

Ein Ryanair-Passagier hat sich über eine angeblich schlechte Behandlung durch Mitarbeiter der Fluglinie vor einem Flug von Madrid nach Palma de Mallorca beschwert.

Laut einem Bericht der MM-Schwesterzeitung Ultima Hora gab er an, am Gate zu einer Zahlung von 25 Euro vergattert worden zu sein, obwohl er nur einen Handkoffer dabei gehabt habe. So eine Zahlung werde aber erst ab zwei Koffern fällig, zitierte ihn das Blatt.

Außerdem fühlte sich der Fluggast von den Ryanair-Angestellten "misshandelt", wie ihn Ultima Hora zitierte. Man habe ihm angedroht, den Koffer in Madrid zu lassen, wenn er nicht zahle.

Ryanair fliegt von Mallorca aus auch zahlreiche Destinationen in Deutschland an. (it)