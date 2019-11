Monty-Python-Star kommt nach Mallorca

"Das Leben des Brian" oder "Ein Fisch namens Wanda": Kaum einer dürfte diese Filme nicht kennen. Einer ihrer Hauptakteure macht im April Station auf Mallorca. "Last Time to See Me Before I Die" hat der britische Komiker und Schaupieler John Cleese seine Abschiedstournee selbstironisch genannt.

Denn damit- und das dürfte viele Fans freuen - ist Cleese schon seit fünf Jahren mit großem Erfolg auf Tour. Am 4. April wird er Anhänger des schwarzen britischen Humors im Auditorium in Palma beglücken. Tickets gibt es ab 45 Euro.

Cleese, der gerade 80 geworden ist, ist das älteste Mitglied der legendären Komikertruppe "Monty Python". In den 70er Jahren wurde er auch durch seine TV-Serie "Fawlty Towers" bekannt.

Ohne zu viel zu verraten: Das Programm endet mit einer feierlichen und sehr ungewöhnlichen Begräbnisrede an sich selbst. Angesichts der Tatsache, dass seine Mutter 101 Jahre alt wurde, dürfte dies hoffentlich noch in weiter Zukunft liegen.