Kälteste Nacht des Herbstes auf Mallorca registriert

Auf Mallorca hat es in der Nacht zum Mittwoch den ersten Frost der aktuellen kühlen Periode gegeben. In der Serra de Traumtana fiel das Quecksilber laut den Meteorologen des staatlichen Wetterdienstes Aemet auf minus 1,2 Grad, am Kloster Lluc wurden minus 0,4 Grad gemessen.

Nach einem trockenen Mittwochvormittag waren für den Nachmittag und die Nacht zum Donnerstag teils ergiebige Regenfälle vorausgesagt worden. Da der Wind aus westlichen und später südlichen Richtungen kommen soll, steigen die Temperaturen auf Minimalwerte deutlich über dem Gefrierpunkt und 17 Grad am Donnerstag sowie sogar 18 Grad am Freitag.

Am Freitag soll wegen Sturms und erneuter heftiger Regenfälle die Warnstufe Gelb auf Mallorca gelten. Das feuchte Wetter hält auch am samstag noch an. (it)