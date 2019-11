Weihnachtsmarkt auf der Plaça Major gestartet

Es weihnachtet auf der Plaça Major in Palma. Am Mittwoch ging es offiziell los mit den Buden, von denen sich viele auf Krippen spezialisiert haben. Der Weihnachtsmarkt auf der Plaça Major beginnt eine Woche vor den anderen in Palma.

Es gibt nicht nur Krippenfiguren, und viele Details zum Selberbauen von Stall umd allerlei kreativem Drumherum um die Szene mit Maria, Josef und dem Jesuskind. Auch die typischen mallorquinischen Siurells, die weißen Tonfiguren, mit den markanten grünen und roten Streifen oder bunte große Weihnachtssterne aus Karton mit eigener Beleuchtung gibt es hier zu kaufen.

Der Weihnachtsmarkt auf dem zentralen Platz in Palma fällt dieses Jahr ein wenig bescheidener aus. Der Markt öffnet um 10 Uhr morgens und schließt seine Stände um 21 Uhr.