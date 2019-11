Weniger deutsche Urlauber im Sommer auf Mallorca

Die Zahl der Touristen auf Mallorca und den Nachbarinseln ist zwischen Juni und September zwar mit 1,36 Prozent ein wenig gesunken, doch sie waren konsumfreudiger. Nach Angaben des spanischen Statistikinstituts nahmen die Ausgaben in jenem Zeitraum verglichen mit dem Vorjahr um 1,81 Prozent zu. Insgesamt wurden über zehn Millionen Urlauber auf den Inseln gezählt.

Der wichtigste Markt war der britische. Trotz des anhaltenden Brexit-Ärgers reisten 0,22 Prozent mehr Touristen auf die Inseln. Deutsche kamen hingegen weniger, und zwar 2,23 Prozent. Im August war dieser Rückgang mit 6,46 Prozent besonders ausgeprägt.

Was die Skandinavier angeht, fanden 20,67 Prozent weniger auf die Inseln, was einem sehr deutlichen Rückgang entspricht. (it)