Mallorquiner unter Spaniern weiter relativ unbeliebt

Die Mallorquiner haben in Spanien wie schon in den vergangenen Jahren weiterhin nicht den besten Ruf. Das ist eines der Ergebnisse einer am Freitag veröffentlichten Studie des Umfrageinstituts "Centre d'Estudis d'Opinio". Schlechter als die Insulaner schnitten nur Katalanen, Basken und die Bewohner der Exklaven Melilla und Ceuta ab.

Den besten Ruf im Land haben die Andalusier, den zweitbesten die Asturier und den drittbesten die Galicier.

Unter Spaniern gelten Mallorquiner als verschlossene Sonderlinge, über die zuweilen auch gespottet wird. (it)