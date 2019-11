Sturm treibt deutschen Katamaran in Port d'Andratx auf Felsen

Das heftige Windtief auf Mallorca hat am Samstag in Port d'Andratx einen Katamaran gegen Felsen geschleudert und völlig zerstört. Das einem Deutschen gehörende 15 Meter lange Schiff zerbrach am Ende in mehrere Einzelteile.

Versuche von fünf Booten, den Katamaran von der Küste zu ziehen, schlugen fehl. Die Polizei riegelte den Bereich in der Nähe des Schiffs ab. Der 500.000 Euro teure Katamaran war von einer Mole losgerissen worden. Der Eigentümer befand sich zum Zeitpunkt des Vorfalls nicht auf der Insel. Etwa 200 Liter Diesel befinden sich an Bord.

Der Wind mit Böen von zeitweise mehr als 120 Stundenkilometern wurde im Verlauf des Sonntags kontinuierlich schwächer. Parallel dazu brach sich die Sonne immer weiter Bahn. Die Temperaturen stiegen auf 17 Grad. (it)