Lieferwagen kollidiert mit Radfahrergruppe

Ein Lieferwagen ist am Samstag auf dem Camí dels Reis in Palma de Mallorca nahe dem Stadion von Son Moix in eine Gruppe von Radfahrern gefahren. Drei wurden dabei verletzt, zwei von ihnen mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Nach dem Unfall entfernte sich das Auto unerlaubt, woraufhin die Polizei eine inselweite Suchaktion startete. Da sich mehere Zeugen das Nummernschild gemerkt hatten, konnte das beschädigte Fahrzeug in Santa Ponça von der Guardia Civil ausfindig gemacht werden.

Unterdessen tauchte eine Frau im Gericht in Palma auf und behauptete, am Steuer des Wagens gesessen zu haben. Doch die Polizei fand heraus, dass dies nicht stimmte. In Wirklichkeit fuhr der Lebensgefährte der Frau den Lieferwagen. (it)