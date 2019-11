Hanebuth feiert Hells-Angels-Jubiläum in FKK-Club

Der lange Zeit auf Mallorca aktive und in Deutschland auf seinen Prozess wartende Hells-Angels-Chef Frank Hanebuth ist in die Vollen gegangen, um das 20-jährige Jubiläum seiner Organisation zu feiern. Mit Bandenmitgliedern zog es den 55-Jährigen nach Informationen der "Bild"-Zeitung in einen FKK-Club in Hannover.

„Ich möchte nochmals erwähnen, dass jeder auf unserer heutigen Feier willkommen ist!", zitierte das Blatt eine Facebook-Äußerung von Hanebuth. „Es sind auch Leute aus den USA, Kanada, Russland und Brasilien da“. Die Polizei griff nicht ein und beobachtete das Treiben aus einiger Entfernung.