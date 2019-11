Radler-Crash: Unfallfahrer zweifelsfrei identifiziert

Jetzt ist klar, wer der Fahrer des Lieferwagens war, der beim Son-Moix-Stadion in Palma de Mallorca am Samstag in eine Radfahrer-Gruppe gerast war. Es handelt sich nach Informationen der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" um den Sohn der Frau, die vor Gericht ausgesagt hatte, selbst am Steuer gesessen zu haben.

Das mit einer Helmkamera aufgenommene Video von dem Unfall ist im Internet auf große Resonanz gestoßen.

Nach dem Unfall, bei dem drei Radfahrer verletzt worden waren, hatte sich das Auto unerlaubt entfernt, woraufhin die Polizei eine inselweite Suchaktion startete. Da sich mehrere Zeugen das Nummernschild gemerkt hatten, konnte das beschädigte Fahrzeug in Santa Ponça von der Guardia Civil ausfindig gemacht werden. (it)