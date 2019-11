Deutsche Radfahrer auf Mallorca von Auto erfasst

In der Nähe von Sineu in der Mitte von Mallorca hat ein Autofahrer am Mittwoch zwei deutsche Radfahrer angefahren. Nach Polizeiangaben handelt es sich um einen 64-jährigen Mann und eine 40-jährige Frau. Beide wurden verletzt.

Der Unfall ereignete sich auf der Straße, die Sineu mit Algaida verbindet. Der Pkw verließ aus unerklärlichen Gründen seine Fahrspur und prallte auf die Bundesbürger.

Momentan sind nach dem heißen Sommer wieder zahlreiche Radfahrergruppen auf Mallorca unterwegs. (it)