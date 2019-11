20 neue Einsatz-Pkw für Palmas Lokalpolizei

Die Lokalpolizei von Palma de Mallorca wird gehörig aufgestockt. Die Stadtverwaltung beschloss am Mittwoch, 20 neue Dienstautos, 15 elektrische Fahrräder und 50 schusssichere Westen anzuschaffen. Dafür stehen 842.000 Euro zur Verfügung.

Die Hälfte der Autos soll so eingerichtet werden, dass darin festgenommene Personen transportiert werden können. Allein dafür werden 750.000 Euro ausgegeben.

Die Fahrzeuge dürften auch an der Playa de Palma zum Einsatz kommen, wo in der kommenden Saison auf die Polizisten genügend Arbeit wartet. (it)