Weihnachtsbeleuchtung von Palma feierlich angeknipst

In Palma de Mallorca ist am Donnerstagabend die traditionelle Anknips-Aktion für die spektakuläre Weihnachtsbeleuchtung über die Bühne gegangen. Bürgermeister José Hila (Sozialisten) schritt gegen 19.30 Uhr an der Plaça de la Reina vor Hunderten neugierigen Besuchern zur Tat.

Die Anschalt-Aktion Ende November gilt traditionell als großes Hochamt im kulturellen Leben der Stadt. Vor allem Mallorquiner zieht es dann in Scharen ins Zentrum. Abgerundet wird das Guck-Ereignis in der Regel mit rituellen Vertilgungskationen von "Churros" im Familienkreis.

Insgesamt 900.000 Euro hatte der Stadtrat für das Lichtspektakel zur Verfügung gestellt, das sieben Wochen lang zu sehen sein wird. Allein 400.000 Eiuro dienten der Neuanschaffung der LED-Leuchten. Zur Freude des Einzelhandelsverbandes wurde zudem der Radius des Lichterscheins im Stadtgebiet erweitert. So ist dieses Jahr erstmals auch der Südabschnitt der General-Riera-straße geschmückt, ebenso das Einkaufszentrum Los Geranios an der Fußgängerzone Sant Miquel.

Die um Bäume gewickelten Lichterketten und sonstigen leuchtenden Elemente ziehen in den kühleren Monaten auch immer zahlreiche ausländische Touristen an. Das gilt auch für die parallel startenden Weihnachtsmärkte. Auf die Aknips-Aktion folgt auch dieses Jahr wieder der aus den USA importierte sogenannte "Black Friday", an welchem Produkte besonders preisgünstig angeboten werden. (it/as)