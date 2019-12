Motorradfahrer stirbt in Las-Palmeras-Siedlung nahe Arenal bei Unfall

In der Las-Palmeras-Siedlung nahe Arenal im Süden von Mallorca hat ein Lkw-Fahrer am Montag einen Motorradfahrer überfahren und tödlich verletzt. Wie der Rettungsdienst 112 mitteilte, starb der Mann noch an der Unglücksstelle.

Wegen dieses Unfalls hat sich auf der Straße MA-6014, die Palma mit Cala Pi verbindet, in der Gegend ein kilometerlanger Rückstau gebildet.

Nach ersten Ermittlungen geriet der Lkw auf die Gegenfahrbahn, woraufhin der Motorradfahrer auf das Fahrzeug prallte und von diesem überrollt wurde. Damit stieg die Zahl der auf den Balearen bei Verkehrsunfällen umgekommenen Menschen auf 41 an. Erst am 23. November war eine aus Italien stammende Motorradfahrerin in Palma bei einem Unfall gestorben. (it)