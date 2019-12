Unwetter in Can Picafort verursacht Überflutungen

In dem zu Santa Margalida gehörenden Urlauberort Can Picafort im Norden von Mallorca hat starker Regen einiges unter Wasser gesetzt. Laut der Feuerwehr drangen in der Nacht zum Montag die Fluten in rund zehn Geschäfte ein, wo Erdgeschosse ausgepumpt werden mussten. Auch Wohnhäuser waren betroffen.

Die Region um Can Picafort und Muro war diejenige auf Mallorca, wo es in der Nacht am heftigsten regnete. Auf den Quadratmeter fielen dort 98 Liter, die Feuerwehr musste insgesamt 22-mal ausrücken. (it).