Lastwagen fährt Rentnerin in Palma an

Erneuter schwerer Unfall mit einem Lkw auf Mallorca: Nachdem am Montag ein Motorradfahrer in der Siedlung Las Palmeras bei Arenal mit einem solchen Gefährt kollidiert war und starb, wurde am Dienstag in Palma de Mallorcas Viertel Es Rafal eine 80-jährige Rentnerin angefahren.

Ein Lastwagen des Stadtreinigungsbetriebs Emaya verursachte bei der 80-Jährigen schwere Verletzungen an den Beinen.

Nach Polizeiangaben erwischte das Fahrzeg die Frau, als sie mit ihrem Ehemann eine Straße überquerte. Sie musste in ein Krankenhaus gebracht werden. (it)