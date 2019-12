Immer mehr Schrottautos in Palmas Gewerbeparks

Der Chef der Gewerbeparks Can Valero und Son Castelló in Palma de Mallorca, Alejandro Sáenz de San Pedro, hat in einem selbst gedrehten Video die große Zahl von dort abgestellten Schrottautos moniert. Diese häuften sich seit vielen Monaten dort an, und die Stadt tue nichts degagen, äußerte er in dem vierminütigen Film, der Lokalmedien úbermittelt wurde.

Da die Gewerbepark-Betreiberfirma Asima nicht über Fahrzeuge verfüge, um die Schrottautos abzutransportieren, sei die Stadt jetzt gefordert, so Sáenz de San Pedro.

Die "Polígonos" Can Valero und Son Castelló befinden sich am Rand der Stadt und beherbergen seit vielen Jahrzehnten Gewerbebetriebe aller Art. Nachts sind sie in der Regel so gut wie menschenleer. (it)