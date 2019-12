"Torrents" über Ufer getreten, Straßen gesperrt

Das Gewittertief über Mallorca hat zu diversen Zwischenfällen geführt. Der Notdienst 112 musste 69-mal ausrücken, dabei ging es um Überschwemmungen, Stromausfälle und dergleichen mehr. Hauptsächlich mussten die Helfer in Palma, Sóller, Santa Maria del Camí und Algaida eingreifen.

Auch zahlreiche Sturzbäche traten über die Ufer: In Sóller war es der Torrente Major, in Consell der Torrente Solleric, in Campanet der Torrente de Cantabou, in Llucmajor der Torrente de Garonda und in Santa Maria der Torrente de Son Bordils.

Auch diverse überschwemmte Straßen mussten gesperrt werden, etwa die Straße Sencelles-Inca am Kilometer 6, der Camí Vell de Muro bei Binissalem und die Straße Ma-3017 zwischen S'Hostalot und Sa Cabana. (it)