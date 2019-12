26 Jahre Haft wegen Anti-Tourismus-Demo gefordert

Bekannt wurde die Geschichte der Schweißerin Alex Owens, die an eine renommierte Tanzakademie will und sich obendrein auf eine komplizierte Liebesbeziehung einlässt, durch den gleichnamigen Kinofilm. Dieser war in den 80er Jahren ein Kassenschlager. Für den Song „Flashdance ... What a Feeling” wurde er gar mit einem Oscar ausgezeichnet. Die Songs werden in Englisch gesungen.