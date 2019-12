Neue Überlandbusse gehen im November an den Start

Am 8. November des kommenden Jahres gehen Mallorcas neue Überlandbusse an den Start. Dann werden zahlreiche Verbindungen verlängert und ihre Frequenz erhöht. Auch die rot-gelbe Fahrzeugflotte wird erneuert. Zum Einsatz kommen dann überwiegend gasbetriebene Omnibusse, wie die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" am Freitag vermeldet.

Details waren am Donnerstag in Alcúdia präsentiert worden. Die neuen Fahrzeuge verfügen unter anderem über neueste Sicherheitstechnik wie Personenerkennung und modernste Bremsassistenten sowie zahlreiche Komfortelemente für Reisende wie Gratis-Wifi und USB-Ladeschlitze.

Um die neue Überlandflotte am Laufen zu halten, bauen die Gemeinden Inca und Alcúdia je eine Gastankstelle in einem Industriegebiet.

Die gelb-roten Busse der Betreibergesellschaft TIB, die auch den Mallorca-Flughafen mit zahlreichen Urlaubsdestinationen an den Küsten verbinden, werden ab dem Herbst dann knapp 17 statt wie bisher elf Millionen Streckenkilometer pro Jahr abdecken. (cze)