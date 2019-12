Männerleiche in der Bucht von Sóller entdeckt

In der Bucht von Port de Sóller im Nordwesten von Mallorca ist am Montag eine Männerleiche entdeckt worden. Angehörige der dortigen Militärbasis entdeckten den im Wasser treibenden Körper am frühen Nachmittag.

Wegen des heftigen Windtiefs konnte der Tote nicht geborgen werden. Wenig später wurde er an den Strand von d'en Repic gespült.

Der Körper konnte noch nicht identifiziert werden. Erst vor einigen Tagen war an der Felsküste von Maioris eine Frauenleiche entdeckt worden. (it)