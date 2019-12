Recht auf Anlegestellen in Häfen verfällt in Kürze

Bootsbesitzer müssen sich sputen, wenn sie ihre Anlegestellen in bestimmten Häfen auf Mallorca behalten wollen. Laut der balearischen Hafenbehörde läuft die Frist für fünf Orte am 31. Dezember aus. Es handelt sich um die Häfen von Pollença, Colònia de Sant Jordi, Valldemossa, S'Oberta am Muro-Strand und Es Barcarés in Alcúdia.

In Colònia de Sant Jordi betrifft die Frist nicht nur die Anlegeplätze, sondern auch die Ankerplätze im Wasser.

Antragsformulare gibt es in den Zentralbüros der Behörde im Stadtteil Coll d'en Rabassa und im Hafen von Palma sowie unter der Adresse www.portsib.es. (it)