Sanierungen in Cala Gamba sollen beginnen

Jedes Jahr am 13. Dezember feiert die Gemeinschaft der auf Mallorca lebenden Schweden seit 1985 in Palma ein Fest zu Ehren der Heiligen Lucia, die in der skandinavischen Welt sehr verehrt wird. Der Name bedeutet „die Leuchtende“, abgeleitet vom lateinischen Lux - das Licht. Die Feier mit 140 Kindern findet um 20 Uhr in der Kathedrale statt,