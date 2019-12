Pizzeria nahe Palmas Plaça d'Espanya ausgeraubt

Mitten auf der von Touristen massenhaft besuchten Oms-Straße nahe der Plaça d'Espanya in Palma de Mallorca haben Unbekannte am Donnerstag eine Pizzeria überfallen. Laut einer Pressemitteilung der Polizei drang einer der Kriminellen am frühen Morgen dort ein, riss die Kasse aus der Verankerung und nahm sie mit.

Sein Spießgeselle wartete vor der Tür auf ihn. Sicherheitskameras nahmen die Täter allerdings auf, nach denen jetzt intensiv gesucht wird.

An der Oms-Fußgängerzone befinden sich zahlreiche Geschäfte, in die auch viele Urlauber hineinfinden. Gewohnheitsmäßig steigt die Zahl von Diebstahlsdelikten vor Weihnachten immer an. (it)