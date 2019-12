Traumhaftes Mallorca-Wetter bei 20 Grad am Wochenende

Mallorca erwartet ein sonniges, ruhiges und mildes Adventswochenende. Laut dem Wetterdienst Aemet schläft der am Freitag noch bei Warnstufe Gelb stark wehende Wind ein und spätherbstliches Traumwetter bricht sich Bahn. Es werden am Samstag 20 Grad und am Sonntag 18 Grad erwartet, nachts sinken die Werte nicht unter 10 Grad.

Ausgedehnten Wanderungen, Ausflügen und Spaziergängen steht als nichts im Wege, auch Terrassenbesuche werden problemlos möglich sein.

Die ruhig-sonnige Phase soll aber nicht von Dauer sein, denn für die kommende Woche wird wieder Wind und Regen prognostiziert. (it)