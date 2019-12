Mallorcas neuer Airport-Chef schwärmt von Modernisierung

Der neue Chef des Flughafens von Palma de Mallorca hat sich am Freitag den Medien vorgestellt. Tomás Melgar äußerte, dass neue Fahrgastschläuche es vielen Passagieren ersparen würden, mit dem Bus zu ihren Flugzeugen zu kommen. Zudem verwies er darauf, dass im Zuge der bereits vor Monaten beschlossenen Modernisierungsarbeiten 40 Prozent der Energie im Airport von Solarzellen geliefert würden.

Er glaube nicht, dass der Flughafen weiterhin deutlich ausgebaut werde, sagte Tomás Melgar. Es sei halt so, dass die Menschen dies nicht verlangten. Er fügte hinzu, dass man bestens auf den Ausstieg Großbritanniens aus der Europäischen Union vorbereitet sei.

Weite Bereiche des Flughafens werden in den kommenden Monaten unter Melgars Ägide renoviert. Betroffen sind vor allem der Zentralbereich und die Terminals A und D. Der speziell von Deutschen viel genutzte Terminal C bleibt weitgehend unangetastet. (it)