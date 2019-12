Drei Millionen Euro für geplante Barceló-Kunst

Der Inselrat hat drei Millionen Euro für ein geplantes Kunstwerk des bekannten mallorquinischen Künstlers Miquel Barceló in der Kirche Bellpuig in Artà bewilligt.

Der Inselrat ist Eigentümer des ehemaligen Klosters. Der international renommierte Künstler wird ein weiteres Keramikkunstwerk - vergleichbar mit seinem in der Kathedrale – in Bellpuig herstellen. Barceló, der in Artà eine Finca besitzt und sich dort ein Atelier eingerichtet hat, hat eine enge Beziehhung zu dem Ort.

Auch wenn die Gelder bereits "reserviert" seien, stünden noch eine Reihe von Bewilligungen aus. Das Kloster gilt als besonderes Kulturgut; die künstlerische Intervention muss daher von Spezialisten des Denkmalschutzes bewilligt werden. Auch die vertraglichen Fragen zwischen dem Künstler müssen noch geklärt werden.

Margalida Roig, Sprecherin von Ciudadanos kritisiert die Aktion. Es sei nicht der richtige Moment für eine solche Investition. Das Geld werde dringender benötigt für Projekte wie die Gebäude des IMAS (Institut für Soziale Belange), der Feuerwehreinheit von Santanyí oder für die Rathäuser. (dk)