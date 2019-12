Pest-Epidemie in China verteuert Schweinefleisch

Der Schweinefleisch-Preis ist auf Mallorca in den vergangenen Tagen explodiert. Das Kilogramm kostet momentan 2,10 Euros, 41,9 Prozent mehr als im Jahr 2018. Für das auf der Insel so begehrte Ferkel wurde auf den Märkten am Freitag 10 Euro mehr verlangt, also 64 Euro.

Einer der Gründe für die rasante Verteuerung ist eine Pest-Epidemie in China, der dort zahllose dieser Tiere bislang zum Opfer gefallen sind. Ein witerer Grund ist eine deutlich gestiegene Nachfrage.

Marktbeobachter rechnen damit, dass der Preis noch deutlich mehr ansteigen wird, je näher das Weihnachtsfest rückt. (it)