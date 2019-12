Müll stapelt sich in Höhle nahe der Cala Anguila zehn Meter hoch

Die an der Cala Anguila bei Manacor im Osten von Mallorca gelegene Küstenhöhle Sa Genovesa bietet derzeit ein trauriges Bild. Mehr als zehn Meter hoch stapelt sich dort der Müll, wie die Umweltgruppe "Units per Conservar" mitteilte. Es handele sich um fäkalien und festen Müll.

Die balearische Vereinigung der Höhlenforscher sieht den Grund für den bemitleidenswerten Zustand in einer Kläranlage, von der Rückstände durch einen Unterwasserfluss in die Höhle gelangen. Auch das Meerwasser am Strand werde dadurch sehr verschmutzt.

Besonders im Osten von Mallorca gibt es auf Mallorca an der Küste zahlreiche Höhlen, durch die man ins Inselinnere vorstoßen kann. (it)