Mehr Klimaanlagen für öffentliche Schulen

Auf Mallorca sollen mehr städtische Schulen Klimaanlagen bekommen. Palmas Stadtrat will für insgesamt fünf Schulen eine Summe von 1,45 Millionen Euro investieren. Der Startschuss fällt in Palma mit Schulen in Son Ferriol und Son Espanyolet. Bedacht werden außerdem Schulen in Arenal, Son Roca und Santa Catalina.

Seit mehr als zehn Jahren sei laut des städtischen Bildungsrats Lorrenç Carrió nicht mehr in dieser Höhe in Schulen des Patronat-Netzwerks PMEI investiert worden. Die zugehörigen elf Bildungsstätten gehören zu den ältesten der Stadt.

Zeitweise musste man mit Ventilatoren oder mobilen Klimaanlagen die Räume kühlen. Dies betraf vor allem Schüler, die Angebote während der dreimonatigen Sommerferien nutzten. Mit dem neuen effizienten System soll eine stabile Temperatur von 24 Grad im Sommer und 21 Grad im Winter zum Wohle der Kinder gewährleistet werden. Mit mehr Energieeffizienz sollen auch langfristig Einsparungen möglich sein. (dise)