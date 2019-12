Mehr als 100 Bedürftige bei Obdachlosenessen

Rund 100 Bedürftige und Obdachlose konnten bei einem Weihnachtsessen auf Mallorca versorgt werden. Am Montagabend luden TV-Auswanderer Frank Knöttgen und andere Helfer wie die SOS Mamás zu einem kostenfreien Weihnachtsessen an die Playa de Palma ein.

Wie Knöttgen MM mitteilte, war der Zustrom im Restaurant "12 Apostel" nahe der Bierstraße groß. Wer sich an der Spendensumme beteiligen wollte, konnte darüber hinaus 18 Euro für eine Portion selbst zahlen. Neben Gans, Rotkohl und Klößen gab es auch warme Sachen, Schuhe und Geschenke für die in Not geratenen Menschen.

"Wir haben von einigen Obdachlosen gehört, dass viele andere ihren Schlafplatz nicht für diese Veranstaltung verlassen wollten, weil sie Angst hatten, dass sie in ihrer Abwesenheit bestohlen werden", sagt Organisator und TV-Auswanderer Frank Knöttgen. "Andere sind wiederum aus Scham nicht gekommen."

Als Überraschungsgäste tauchten unangemeldet "Bachelor" Paul Janke und der deutsche Schauspieler Jochen Horst ("Balko") auf, die beide reichlich Geschenke für Kinder und Erwachsene mitgebracht und auch selber verteilt hatten.

Aktuell seien 3000 Euro an Spendengeldern zusammengekommen, die hauptsächlich in Zusammenarbeit mit der Obdachlosen-Hilfsorganisation "Tardor" verwendet werden sollen. Außerdem wollen die Organisatoren in den kommenden Tagen die Kinderkrebsstation einer Klinik besuchen, die mit den Spenden unterstützt werden soll.

Im nächsten Jahr solle es laut Knöttgen auf jeden Fall eine Forsetzung geben. Dann hoffe man, noch mehr davon überzeugen zu können, ohne Scham das Angebot in Anspruch zu nehmen.