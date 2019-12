TV-Tipp: Die Gesichter einer Stadt entdecken

Die Reisedoku „San Sebastián – Kulinarik, Kunst und Tamborrada“ widmet sich der baskischen Metropole. Sie wird am Donnerstag, 19. Dezember, ab 21.45 Uhr bei 3sat ausgestrahlt.

San Sebastián ist die kulinarische Hauptstadt Europas. An keinem anderen Ort gibt es mehr Sterne-Restaurants. Wenn in San Sebastián gefeiert wird, dann wird laut getrommelt. „Tamborradas” heißen die Trommelumzüge.

Donostía, so der baskische Name des Seebads San Sebastián, ist eine Stadt voller Widersprüche. „Achtung Tourist, merke dir eins: Du bist hier weder in Spanien noch in Frankreich, Du bist hier im Baskenland”, das steht an einer Hauswand in der Altstadt.