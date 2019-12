Rolex-Diebe zu fünf Jahren Haft verurteilt

Da haben die Richter anscheinend den Turbogang eingelegt: Zwei Italiener, die Ende August Bartomeu Barceló, Oberstaatsanwalt der Balearen, seine Rolex im Wert von 8000 Euro entwendet hatten, sind am Mittwoch zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden.

Der Haupttäter wandert für drei Jahre hinter Gitter, zusätzlich muss er eine Geldstrafe von 2.700 Euro zahlen. Er bekannte sich außerdem der Körperverletzung, Dokumentenfälschung und Veruntreuung für schuldig. Strafmildernd wirkte sich seine Drogenabhängigkeit aus. Sein Komplize, der ihm mit seinem Motorrad zur Flucht verholfen hatte, wurde zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt.

Zunächst war insgesamt elf Jahre Haft für beide Angeklagte gefordert worden. Die Ermittler vermuten, dass sie zu einer Bande gehören, die mit der neapolitanischen Mafia in Verbindung steht.



Polizeibeamte hatten das Duo noch am Tattag im Flieger nach Neapel verhaftet. Einer der Täter trug die goldene Rolex am Handgelenk. Seitdem saßen sie in Untersuchungshaft.