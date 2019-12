Schwerer Unfall auf Flughafenautobahn in Palma

Bei einem schweren Unfall auf der Flughafenautobahn auf Mallorca sind am Mittwochabend in Fahrtrichtung Palma drei Personen verletzt worden, darunter eine schwer. Laut Medienberichten fuhr ein Pkw am Kilometer 4,2 gegen einen auf der linken Spur stehenden Pannen-Lieferwagen.

In dem Pkw saßen zwei junge Leute , in dem Lieferwagen befand sich eine Frau. Nach dem Unfall bildete sich ein langer Stau auf der stark befahrenen Strecke.

Auf der Autobahn Palma-Llucmajor kommt es an Arbeitstagen zu Stoßzeiten auch ohne Unfälle immer wieder zu chaotischen Zuständen. (it)