Neue Linie von EMT-Bus mit Steinwürfen angegriffen

Erst seit wenigen Tagen ist Linie 35 im Dienst, nun gab es bereits erste Schreckmomente. Am Freitagnachmittag gegen 14.30 Uhr soll ein Unbekannter an Palmas Plaça del Mercat mitten im historischen Zentrum einen EMT-Bus im laufenden Verkehr frontal mit mehreren Steinwürfen beschädigt haben.

Der Täter habe sich Augenzeugenberichten zufolge zuvor plötzlich der Haltestelle genähert und sei nach der Tat davongerannt. Beim Aufprall zersplitterte das Glas der Scheiben. Der Fahrer sowie die sich im Bus befindlichen Fahrgäste blieben unverletzt und sind mit einem großen Schrecken davongekommen.

Nach dem Vorfall war der Fahrer gezwungen, die Fahrt zu unterbrechen. Erst zwei Tage zuvor hatte die Nahverkehrsgesellschaft EMT in Palma ihre Buslinien großflächig umstrukturiert, was zu teils chaotischen Zuständen führte. Linie 35 bedient seitdem statt der Playa-Linie 15 die Strecke zwischen dem Zentrum von Palma und den ersten Hotels an der Playa de Palma. Nun allerdings nur noch bis zum Palma-Aquarium in Can Pastilla und nicht mehr bis nach Arenal. (dise)