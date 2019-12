Maus hinter Schaufenster von Lebensmittelladen gesichtet

In Palma de Mallorcas Stadtteil Son Gotleu ist eine Maus dabei gefilmt worden, wie sie im Schaufenster eines Lebensmittellladens unterwegs war. Das entsprechende Video verbreitete am Samstag die MM-Schwesterzeitung Ultima Hora.

Das Spektakel zog zahlreiche Anwohner an, die staunend vor der Scheibe standen. Kinder lachten lauthals.

Son Gotleu gilt als eines der problematischsten Viertel in Palma. Jüngst wurden dort hygienisch unhaltbare Zustände in diversen Restaurants festgestellt. (it)