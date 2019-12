Neue Fußgängerzone in Palma feierlich eingeweiht

Palma de Mallorca ist um eine Fußgängerzone reicher. In Anwesenheit von Bürgermeister José Hila (Sozialisten) wurde am Samstag die Calle Velázquez eingeweiht. Er sei sehr zufrieden, äußerte der Politiker. Die Umbauarbeiten dauerten sechs Monate, die Stadt hatte 300.000 Euro investiert.

Die Gewerbetreibenden in der Gegend hätten sich ihm gegenüber sehr erfreut gezeigt, sagte Hila.

Die vor der Calle Velázquez jüngste Fußgängerzone in Palma ist die Blanquerna, die recht lang ist. Ansonsten gibt es in Palma noch die Fábrica-, die Sant-Miquel- und die Olmos-Straße. Hinzu kommen soll nach dem Willen der Stadt beizeiten die Nuredduna-Straße. (it)