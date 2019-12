Einzelhändler an der Rambla sauer über neuen Busplan

Die Ladeninhaber an der Rambla in Palmas Innenstadt beklagen, durch die Verlegung von Bushaltestellen im Rahmen der Umstrukturierung des öffentlichen Nahverkehrs merkbar Kunden zu verlieren. Auch die bestehenden Verkehrsbeschränkungen und Parkplatzsituation stoßen ihnen sauer auf.

Die Nahverkehrsbetriebe EMT hatten die Haltestellen am Anfang der Rambla und bei Baró de Pinopar zum 18. Dezember aufgehoben und durch einen Stopp in der Nähe der Kreuzung mit der Calle Oms ersetzt. In der gegenläufigen Richtung wurde die einzige Haltestelle auf der Flaniermeile abgeschafft.

Stellvertretend für die Einzelhändler wandte sich nun der Präsident des Einzelhandelsverbands Pimeco, Antoni Fuster, an den Verkehrsbeauftragten der Stadt, Francesc Dalmau. Eine Rückkehr zu den alten Verhältnissen sei ausgeschlossen erklärte Dalmau. Fuster kritisierte die fehlende Kommunikation und Absprache mit den Ladeninhabern bei der Neugestaltung des Busplans.