Offenbar satanisches Ritual bei Santa Eugenia veranstaltet

Auf dem Gelände einer Finca in der Nähe des Dorfes Santa Eugenia in der Mitte Mallorcas ist offenbar ein satanisches Ritual veranstaltet worden. Das meldete die MM-Schwesterzeitung Ultima Hora am Dienstag. Die Guardia Civil beschäftigt sich inzwischen mit der Angelegenheit.

Eine Anwohnerin berichtete, dass ihre Hunde eines späten Abends bei Vollmond gebellt hätten. Am Morgen danach habe sie in dem einsamen Gelände zunächst Müll gefunden. Dann habe sie tote Tiere entdeckt und sei weggerannt. Herbeigeeilte Polizisten fanden fünf geköpfte Hühner, in den Ästen eines Baums befand sich ein zerteiltes Schaf. Inmitten des Ganzen befand sich ein wie ein Altar aufgebauter Pappkarton.

Laut Experten wurde auf dem Gelände offenbar ein Santería-Ritual veranstaltet. Die Praktiken schwarzer Magie stammen aus der karibischen Region. (it)