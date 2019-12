56 gefährliche Punkte am Todes-Sturzbach aufgelistet

Etwas mehr als ein Jahr nach der Flut-Katastrophe von Sant Llorenç im Nordosten von Mallorca haben Forscher der Balearen-Universität 56 gefährliche Orte am Todes-Sturzbach Ca n'Amer identifiziert und aufgelistet. 48 dieser Punkte sind den Angaben zufolge sehr gefährlich. Die Studie war von der am 9. Oktober von der Flutwelle heimgesuchten Gemeinde in Auftrag gegeben worden. Damals waren 13 Menschen gestorben.

Bei den gefährlichen Orten handelt es sich unter anderem um niedrige Brücken, die das Wasser aufstauen und weg vom Bachbett in die Straßen leiten. Auch sonstige Hindernisse wie Kurven werden genannt.

Der federführende Professor Miquel Grimalt äußerte, dass man erneute Fluten nicht verhindern könne. Am 9. Oktober 2018 sei einfach zu viel Niederschlag in zu kurzer Zeit niedergegangen. (it)