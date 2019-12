Feuerwehr rettet zwei Wanderer an Heiligabend

Mallorcas Feuerwehr musste am Heiligabend gliech zweimal ausrücken. Am Nachmittag des 24. Dezember hatte sich eine Frau auf dem Wanderweg von Lluc nach Binifaldó verlaufen.

Die Wanderin war glücklicherweise noch in der Lage, den Einsatzkräften ihre Koordinaten per Handy zu schicken. In der Nähe des Castell d’Alaró hatte sich ein Wanderer an der Schulter verletzt und musste ebenfalls von der Feuerwehr geborgen werden.