Frontalzusammenstoß auf der Sóller-Straße

Bei einem schweren Autounfall auf der Verbindungsstraße zwischen Palma de Mallorca und Sóller sind am Donnerstag zwei Personen schwer verletzt worden. Der Frontalzusammenstoß ereignete sich am Kilometer 9 gegen 18.10 Uhr. Die Unfallursache ist noch unklar. Die Strecke ist dort schnurgerade.

Neben den zwei Schwerverletzten war eine weitere Person betroffen, die aber unverletzt blieb. Ein Fahrgast musste aus dem Wrack herausgeschnitten werden.

Bei den Verletzten handelt es sich um einen 60-jährigen Mann, der in die Son-Espases-Klinik gebracht wurde, und eine 53-jährige Frau, die in das Krankenhaus Rotger eingeliefert wurde. (it)