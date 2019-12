Baracken brennen in illegaler Siedlung nahe Establiments

Im Norden von Palma ist es bei Establiments zu einem Brand gekommen. Am frühen Sonntagmorgen wurden Polizei und Rettungskräfte in den Stadtteil Secar de la Real gerufen, wo in einer illegal errichteten Barrackensiedlung mehrere Hütten in Flammen aufgegangen waren. Das Feuer war auch aus anderen Teilen der Stadt zu sehen.

In den Barracken befanden sich zum Unglückszeitpunkt keine Personen, bei dem Einsatz wurde niemand verletzt. Das Feuer konnte kurze Zeit später vollständig gelöscht werden.

Zwischen Establiments, einem auch bei Deutschen beliebten Wohngebiet, und der Siedlung Secar de la Real, befindet sich die als "El Hoyo", "das Loch", bekannte illegal errichtete Barackensiedlung. Dort kam es in der Vergangenheit immer wieder zu Polizeieinsätzen, weil die Stadtverwaltung den Aufbau eines weiteren "Drogendorfs" wie in Son Banya verhindern will.