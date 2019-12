Kraftwerk Es Murterar geht teilweise vom Netz

Am Montag werden zwei der vier Teile des Kohlekraftwerks Es Murterar (Alcúdia) abgeschaltet. Sie haben inzwischen 35 Jahre auf dem Buckel. So sieht es das Gesetz zum Klimawandel vor, das in der vergangenen Legislaturperiode verabschiedet worden war. Damit soll der sukzessive Ausstieg aus der Kohlekraft auf Mallorca umgesetzt werden.

Bis August 2021 wird die Leistung der beiden verbleibenden Kraftwerksteile reduziert. Ab 2027, wenn das zweite Versorgungskabel vom Festland verlegt wurde, soll Es Murterar komplett abgeschaltet werden. Mitarbeiter des Kraftwerkes werden nun umgeschult.

Der Ausfall von Es Murterar soll durch die bestehenden Erdgas-Kraftwerke Son Reus und Cas Tresorer sowie den Ausbau von Solaranlagen kompensiert werden. Zudem wird Mallorca bereits per Kabel vom Festland mit Strom versorgt. Die Energiekosten auf der Insel steigen zwar, die Verbraucher sollen dies allerdings nicht mittragen. (cls)