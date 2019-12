Wanderin mit akuten Atembeschwerden geborgen

Hilfskräfte der Guardia Civil haben am späten Montagnachmittag in der Nähe von Sóller eine Wanderin geborgen, die unter akuten Atembeschwerden litt. Die 46-Jährige war auf dem Weg "Rey Moro" unterwegs, als sie die gesundheitlichen Probleme überkamen. Sie musste in einem Helikopter ins Krankenhaus Son Espases geflogen werden.

Erst am Sonntag war bei einer Wanderung in einem Torrent bei Sòller eine 40-Jährige nach einem Herzinfarkt ums Leben gekommen.

Insgesamt wurden auf den Balearen im ablaufenden Jahr 129 Bergrettungsaktiionen durchgeführt, in 74 Fällen musste ein Helikopter eingesetzt werden. 66 geborgene Personen wurden verletzt, 14 verloren ihr Leben. (it)