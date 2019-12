Urlaub unter Frauen wird auf Mallorca immer beliebter

Nichts Geringeres als Tanz und Liebe verspricht der Event von „Wake-up-Dance” am Mittwoch, 1. Januar, im Tramuntana Dörfchen Selva. Das Tanzen an der frischen Luft dürfte den Kater vertreiben. Musik wird von diversen DJs aufgelegt. Die MallorcaWake-Up-Dance Community ist in den letzten Jahren stark gewachsen und hat es sogar in die Berichterstattung internationaler Magazine geschafft.